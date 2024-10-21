Партию Саакашвили назвали опухолью, которую нужно удалить

Основатель и почетный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили раскритиковал партию бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью телекомпании «Имеди».

Говоря о том, что «Грузинская мечта» хочет объявить «Единое национальное движение» неконституционной партией, Иванишвили назвал последнюю «опухолью, которую нужно удалить». При этом он также добавил, что члены партии Саакашвили являются «врагами народа».

«Враги народа должны быть запрещены. <...> Как только эта сила будет отстранена, множество оппонентов появится у "Грузинской мечты", и я жду этого дня. <...> Огромная сила их поддерживает извне. Нам нужно конституционное большинство, чтобы запретить их. <...> Если не удалить опухоль, то она распространится», — заявил он.

Ранее премьер-министр Грузии призвал расследовать роль Саакашвили в покушении на депутата.