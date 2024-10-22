Найден бункер с золотом "Хезболлы"

Представители Армии обороны Израиля сообщили, что определили место, где находится золотовалютный запас движения «Хезболла». По словам ЦАХАЛ, резервы ливанской шиитской организации хранятся в бункере под больницей в столице Ливана Бейруте, передает РИА «Новости».

ЦАХАЛ утверждает, что в бункере находится $0,5 млрд – наличными и в виде слитков золота. Такое заявление сделал в минувший понедельник пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Он прокомментировал атаки израильских ВВС на объекты финансовой инфраструктуры «Хезболлы», которые были совершены в ночь с воскресенья на понедельник, и показал 3D-макеты других объектов, один из которых находится под зданием больницы «Ас-Сахель» в центре Бейрута.

«Бункер расположен прямо под больницей «Ас-Сахель» в сердце Бейрута – Дахии. По обе стороны от здания можно видеть вход и выход в туннельные шахты, которые ведут в бункер. <...> В нем есть помещения, койки, инфраструктура для длительного пребывания, а также возможность вести боевые действия из-под земли. <...> По имеющимся у нас оценкам, внутри этого бункера хранится минимум полмиллиарда долларов наличными и в золоте. Эти деньги могли бы и по-прежнему могут пойти на восстановление Ливанского государства», – заявил Хагари.

По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ, Армия обороны Израиля наблюдает за бункером. Хагари призвал граждан и правительство Ливана, международные организации и институты не допускать того, чтобы «Хезболла» использовала такие здания, как больницы, для размещения своих средств.

«Хезболла» нанесла ракетный удар по базе военной разведки Израиля

Также сообщается, что Израиль продолжает наносить авиаудары по Бейруту: на данный момент известно о четырех погибших, более 20 человек ранены.

Ранее стало известно, что «Хезболла» атаковала военную базу военную базу израильской разведки под Тель-Авивом.