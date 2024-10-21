На Трампа подали в суд за клевету пятеро мужчин из дела Central Park Five

Пятеро несправедливо осужденных мужчин из громкого дела, в США известного как Central Park Five, подали в суд на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа за клевету, озвученную в их адрес в ходе дебатов. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в 1989 году в Центральном парке Нью-Йорка была убита девушка. В ее смерти обвинили пятерых мужчин из Латинской Америки и Африки.

Через 10 лет правоохранители нашли настоящего убийцу. Власти сняли обвинения с «пятерки из парка», присудили пострадавшим $40 млн компенсации.

Истцы заявили, что в ходе президентских дебатов 10 сентября 2024 года Трамп ложно обвинил их в убийстве, а также рассказал, что они якобы признали себя виновными в преступлении.

По их словам, они никогда не признавали свою вину, впоследствии были оправданы по всем правонарушениям.

Журналисты пояснили, что истцы потребовали значительную денежную компенсацию. Вместе с тем, ее сумму они оставили на усмотрение суда.