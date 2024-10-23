В украинской Умани прогремели взрывы

В городе Умань Черкасской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале.

Они произошли на фоне воздушной тревоги, объявленной в регионе ночью. Каких-либо подробностей в публикации не приводится.

Накануне взрывы звучали в Сумах. После этого городская администрация сообщила о повреждении объектов критической инфраструктуры.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в тот же день был нанесен удар по железнодорожной инфраструктуре в Сумской области. Атаке подвергся грузовой двор станции «Сумы товарная».