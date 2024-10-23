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В украинской Умани прогремели взрывы

В городе Умань Черкасской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале.

В украинской Умани прогремели взрывы
© Lenta.ru

Они произошли на фоне воздушной тревоги, объявленной в регионе ночью. Каких-либо подробностей в публикации не приводится.

Накануне взрывы звучали в Сумах. После этого городская администрация сообщила о повреждении объектов критической инфраструктуры.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в тот же день был нанесен удар по железнодорожной инфраструктуре в Сумской области. Атаке подвергся грузовой двор станции «Сумы товарная».

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