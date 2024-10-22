В Грузии заявили о призыве Запада повоевать с Россией несколько дней

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили рассказал, что высокопоставленный западный чиновник призывал бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили повоевать с Россией в течение нескольких дней, после чего начать партизанское сопротивление. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Имеди».

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По мнению выступившего с данным предложением чиновника, грузинские военные смогли бы продержаться три-четыре дня, после чего им бы пришлось сменить тактику ведения военных действий.

«Вас три-четыре миллиона. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем и будете воевать оттуда», — приводит Иванишвили слова западного чиновника.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не дождется открытия партнерами второго фронта против России. При этом он отметил, что страна может рассчитывать «хотя бы на ужесточение торговых санкций».