Эксперт указал на возможность крупнейшего фиаско Запада в странах бывшего СССР

Поражение президента Молдавии Майи Санду на выборах главы государства станет крупнейшим политическим фиаско Запада на постсоветском пространстве. Таким мнением поделился с корреспондентом ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Запад постарается максимально не допустить поражения властей в Кишиневе - это его центральная задача. Если случится поражение, то это будет означать крупнейшее фиаско западной политики на этом направлении. То есть будет означать то, что они не справились с манипуляцией населением, их ставленники не справились с управлением и показали себя не очень эффективными политиками", - сказал он.

По мнению эксперта, сторонники присоединения Молдавии к ЕС не смогли победить на соответствующем референдуме, так как разница между предварительными подсчетами и окончательными результатами слишком заметна, что не убедит общественное мнение в победе сторонников евроинтеграции.

"В этом смысле первичные данные [подсчетов] произвели довольно большое впечатление и показали, что сторонники евроинтеграции проиграли этот референдум. Поэтому он не будет носить убедительности и будет означать, что некоторые вещи будут раскалывать, а не объединять нацию", - считает он.

На этом фоне аналитик не исключил протестов со стороны несогласной с итогами референдума и выборов части населения. По его словам, восприятие результатов голосования будет также зависеть от региона.

"Дело в том, что Молдова, [с точки зрения политических предпочтений], - довольно пестрая страна. Эти результаты наверняка будут подвергнуты сомнению рядом представителей молдавского общества. Приведет ли это к каким-то социальным беспорядкам? Трудно предсказать. Это будет зависеть от поведения властей и финальных результатов. Санду и ее сторонники рискуют еще больше внести раскол в обществе и [вызвать] потенциальные угрозы гражданского противостояния в формах, которые могут приобрести в конечном счете радикальный характер", - предположил Быстрицкий.

В результате выборов главы государства, прошедших 20 октября, согласно предварительным результатам, опубликованным Центральной избирательной комиссией после обработки 100% протоколов, действующий президент Молдавии Майя Санду получила 42,45% голосов, бывший генпрокурор Александр Стояногло - 25,99%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, 3 ноября пройдет второй тур. На референдуме, по предварительным данным, 50,46% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию Молдавии о необратимости курса на присоединение к ЕС, против высказались 49,54%.

Неутешительные результаты для западных спонсоров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что избирательная кампания велась молдавскими властями антидемократическими, тоталитарными методами. В СМИ уже появились сведения о многочисленных нарушениях и фальсификациях со стороны властей. По итогам подсчета голосов на данном этапе можно сделать вывод, что "результаты голосования для руководства Молдавии и их западных спонсоров неутешительны", сказала она.