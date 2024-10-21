Президент Бразилии вышел на связь после травмы головы

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который ранее получил травму головы, провел встречу со своим специальным советником, а также министром. Фотографию этого разговора он выложил в социальной сети X.

Как уточнил президент, он провел встречу со специальным советником Селсу Аморимом, а также министром Падильей, во время которой они обсудили внутреннюю и международную повестку. При этом на фотографии да Силва выглядит бодрым и улыбающимся.

«Рабочая встреча со специальным советником президента Селсу Аморимом и министром Падильей. Мы говорили о внутренней и международной политической повестке на будущие дни», — рассказал он.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва получил травму затылка после падения в ванной.