В Саудовской Аравии пообещали защищать права российских самолетов в стране

Права гражданских самолетов из России будут защищены в Саудовской Аравии, и никто не сможет на них посягать, пообещал генпрокурор королевства Сауд ибн Абдулла Аль Муаджеб Аль Шариф. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава ведомства в понедельник, 21 октября, провел встречу с генпрокурором РФ Игорем Красновым. Стороны обсудили вопрос о возобновлении авиасообщения между государствами.

Российский генпрокурор отметил в ходе беседы, что решению вопроса мешает отсутствие гарантий со стороны королевства о незадержании самолетов РФ по запросам третьих стран в связи с незаконными санкциями и обратился к к саудовскому коллеге с просьбой содействовать разрешению ситуации.

«Что касается перевозок и самолетов гражданских, которые летают из России в Саудовскую Аравию, будьте уверены, что они защищены. Их права защищены абсолютно. Это входит в систему законов Саудовской Аравии. Я хочу успокоить вас, что это так и будет всегда в Саудовской Аравии», — подчеркнул Сауд ибн Абдулла Аль Муаджеб Аль Шариф.

Напомним, что в Рио-де-Жанейро 21-22 октября проходит первый саммит руководителей прокурорских служб «Большой двадцатки» (G20). Его цель — создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности.