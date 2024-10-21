НАТО может включить КНР в список угроз «угроз» из-за «помощи России»

В НАТО изучают возможность включить Китай в перечень угроз организации из-за якобы оказываемой Пекином военной помощи Москве в украинском конфликте, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на издание, представители Великобритании выступили за принятие мер для того, чтобы прекратить эту «помощь». При этом журналисты отметили, что если сторонникам этой позиции удастся убедить остальных, Китай станет очередной «угрозой НАТО», в числе которых уже числятся Россия, Иран и КНДР. Это будет отражено в официальном документе, касающемся проекта противоракетной обороны блока (NATO BMD).

Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай «склоняет чашу весов» конфликта на Украине в пользу России.

При этом ранее МИД Китая призвал США не использовать украинский вопрос для очернения КНР.