Эрдоган посетит саммит БРИКС

Представитель правящей партии справедливости и развития Турции Омер Челик подтвердил участие президента Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите БРИКС в Казани. Его слова приводит РИА Новости.

Челик указал, что с самого начала Турция намеревалась принять участие во всех видах площадок в мире с точки зрения диверсификации отношений, сохраняя при этом традиционные союзы.

«В среду Эрдоган примет участие в саммите в Казани. Контакты господина президента будут определять дальнейший период», — добавил он, не уточнив о каких возможных дальнейших шагах идет речь.

Напомним, что саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили 33 государства, в том числе 24 — на уровне первых лиц. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, она находится на рассмотрении.