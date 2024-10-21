Трамп обошел Харрис в предвыборном опросе

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обошел своего оппонента-демократа Камалу Харрис в предвыборном опросе и теперь имеет больше шансов выиграть выборы. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на совместный с порталом Decision Desk HQ опрос. Lenta.ru

Предвыборный прогноз показал, что шанс Трампа на победу составляет 52 процента, в то время как у Харрис 48 процентов. Таким образом, республиканец сможет получить 272 голоса выборщиков, а его соперница-демократ лишь 266 голосов. Каждому кандидату требуется набрать необходимые 270 голосов членов коллегии, чтобы обеспечить себе победу на выборах президента США. ТАСС

Ранее другой опрос Гарвардского центра американских политических исследований показал, что Трамп опережает Харрис в колеблющихся штатах. По его данным, там у республиканца небольшое преимущество среди досрочно проголосовавших — 48 против 47 процентов. Свободная пресса