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Король Карл III подвергся нападкам со стороны австралийского сенатора

Король Великобритании Карл III оказался в центре скандала во время пятидневного визита в Австралию с супругой, королевой Камиллой. Об этом сообщает издание New York Post.

Король Карл III оказался в центре скандала во время визита в Австралию
© globallookpress.com

21 октября Карл III выступил перед парламентом Австралии. После того, как король Великобритании закончил свою речь, его раскритиковала сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп. Она вышла на сцену с криком «это не ваша страна».

«Верните нам нашу землю. Верните нам то, что вы у нас украли — наши кости, наших детей, наших людей. Вы не наш король. Вы разрушили нашу землю», — кричала сенатор.

Сообщается, что охрана быстро вывела Лидию Торп из зала, не дав ей подойти к монарху.

До этого издание Daily Mail писало, что официальный визит короля Великобритании Карла III в Австралию, ради которого он приостановил свое лечение от рака, оказался под угрозой. Согласно информации прессы, премьер-министры всех шести австралийских штатов, приглашенные на прием в честь королевского визита, по разным причинам решили не участвовать в мероприятии. Кроме того, множество других видных политических деятелей также отказались встретиться с королем в австралийской столице.

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