Король Карл III оказался в центре скандала во время визита в Австралию

Король Великобритании Карл III оказался в центре скандала во время пятидневного визита в Австралию с супругой, королевой Камиллой. Об этом сообщает издание New York Post.

21 октября Карл III выступил перед парламентом Австралии. После того, как король Великобритании закончил свою речь, его раскритиковала сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп. Она вышла на сцену с криком «это не ваша страна».

«Верните нам нашу землю. Верните нам то, что вы у нас украли — наши кости, наших детей, наших людей. Вы не наш король. Вы разрушили нашу землю», — кричала сенатор.

Сообщается, что охрана быстро вывела Лидию Торп из зала, не дав ей подойти к монарху.

До этого издание Daily Mail писало, что официальный визит короля Великобритании Карла III в Австралию, ради которого он приостановил свое лечение от рака, оказался под угрозой. Согласно информации прессы, премьер-министры всех шести австралийских штатов, приглашенные на прием в честь королевского визита, по разным причинам решили не участвовать в мероприятии. Кроме того, множество других видных политических деятелей также отказались встретиться с королем в австралийской столице.