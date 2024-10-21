В США сделали заявление о покушении на Трампа

Покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, которое произошло 13 июля, могло быть предотвращено, если бы Секретная служба не совершила ряд ошибок. Об этом говорится в докладе, опубликованном оперативной группой по расследованию покушения в американском Конгрессе, передает РИА Новости.

В нем представлены предварительные результаты. При этом из них следует, что Секретная служба и местные правоохранительные органы не смогли скоординировать работу, включить здание, с крыши которого стрелял Томас Мэтью Крукс, в периметр безопасности и обратить должное внимание на подозрительное поведение стрелявшего.

«Доказательства, полученные оперативной группой на сегодняшний день, показывают, что трагические и шокирующие события 13 июля можно было предотвратить и они не должны были произойти», — говорится в докладе.

Напомним, что 13 июля на Трампа было совершено покушение во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Республиканца ранили в ухо, один из зрителей погиб, еще двое получили ранения. Позже Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, которым оказался 20-летний Крукс. Он стрелял с крыши производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, которая находилась вне территории, где проводилось мероприятие.