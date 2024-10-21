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В Киргизии сообщили об отсутствии политических противоречий с Россией

Политических противоречий между Киргизией и Россией не существует. Об этом заявил в Москве на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным глава киргизского кабинета министров Акылбек Жапаров. ТАСС

«Между нашими странами нет политических противоречий, на всех уровнях поддерживается высокая динамика двусторонних контактов», — отметил он. RT на русском

Жапаров подчеркнул, что русский язык сохранит официальный статус в Киргизии, власти республики намерены уделять особое внимание этому вопросу. Деловая газета «Взгляд»

В Киргизии выступили с заявлением об отношениях с Россией
© РИА Новости
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