Президент ОАЭ рассказал об отношениях с Путиным на личном и рабочем уровне

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что высоко ценит как личные, так и рабочие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом 20 октября. Сегодня начались официальные переговоры лидеров двух стран.

В ходе переговоров с Владимиром Путиным Мухаммед бен Заид Аль Нахайян напомнил, что это их третья встреча за последние полтора года.

«Я очень высоко ценю наши отношения с вами как на личном уровне, так и на уровне рабочего взаимодействия», - подчеркнул он.

Аль Нахайян в предыдущий раз был в России в июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме. В феврале 2024 года президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили в том числе и шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа.