ОАЭ продолжат усилия по урегулированию конфликта между Россией и Украиной

Президент (ОАЭ) Мухаммед ибн Заида Аль Нахайян заявил, что его страна продолжит прикладывать усилия для урегулирования конфликта на Украине и обмена пленными.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Эмираты продолжают прикладывать усилия в рамках посредничества в гуманитарных вопросах и обмене военнопленными. Недавно мы провели обмен очередной. И я уверяю вас, что мы продолжим работу в этом направлении», — сказал Аль Нахайян в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Глава ОАЭ подчеркнул, что его страна готова приложить любые дополнительные усилия для урегулирования кризисов и конфликтов в интересах мира в мире и обеих сторон.

Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом вечером 20 октября. По улицам российской столицы шейх передвигается в кортеже на автомобиле «Аурус» в сопровождении мотоколонны. Вечером президент России пригласил иностранного гостя на неформальный ужин в свою резиденцию в Ново-Огарево, расположенную в Подмосковье. В ходе беседы Путин поблагодарил Аль Нахайяна за помощь в организации обменов пленными с украинской стороной.

Президент ОАЭ, помимо личной встречи с российским коллегой, примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС — в январе 2024 года организация расширилась на пять новых стран.