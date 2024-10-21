Финляндия потратит на исследование «влияния России» 320 тысяч евро

Финское правительство объявило о приеме заявок на проведение исследования «Широкомасштабного влияния России на Финляндию в 21 веке», на которое планируется потратить 320 тысяч евро. Об этом пишет РИА Новости.

Подать заявку могут университеты, исследовательские институты, а также компании и организации. Стоимость исследования составит 320 тысяч евро.

«Канцелярия правительства 21 октября 2024 года открывает прием заявок на исследование «Широкомасштабное влияние России на Финляндию в 21 веке», - пояснили в пресс-службе.

При этом подробности того, что и каким образом будет исследовано, не обозначены. Срок завершения приема заявок - 25 ноября.

На фоне украинского кризиса Финляндия и Швеция заявили о желании присоединиться к НАТО и получили приглашения в альянс летом 2022 года. Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года. При этом финские власти присоединились к антироссийским санкциям, а Минобороны страны выступило с предложением разместить штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в городе Миккели, который расположен рядом с российской границей.