В Грузии заявили о не сданном Молдавией тесте на демократию

Молдавия не сдала «тест на демократию» на президентских выборах, которые прошли в республике 20 октября.

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Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«В Молдавии провели выборы, и вы увидели, что произошло там. Молдова не сумела сдать тест на демократию в лице этих выборов. До этого там вообще сняли кандидатов [в президенты] один за другим по высосанным из пальца причинам», — отметил Кобахидзе.

Премьер также сравнил уровень поддержки населением Молдавии и Грузии вступления в Европейский союз (ЕС). По его словам, в первом случае большинство выступает против евроинтеграции, а во втором — за. При этом, добавил Кобахидзе, представители Евросоюза называют молдаван более достойными членства в ЕС.

Ранее баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии и лидирующая в первом туре выборов Майя Санду заявила, что страна столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию. Она рассказала, что у Кишинева якобы есть доказательства покупки 300 тысяч голосов на выборах президента организованной преступной группой вместе с иностранными силами.