Молдавия проголосовала за вступление в ЕС. Почему половина страны с этим не согласилась?

Президентские выборы в Молдавии и референдум о вступлении страны в Европейский союз (ЕС) завершились расколом общества на два лагеря. После того как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила второй тур выборов на 3 ноября. В нем встретятся действующий президент Майя Санду и выдвиженец от Партии социалистов Александр Стояногло.

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Но если итоги президентских выборов оказались весьма предсказуемыми, то результаты референдума по евроинтеграции обернулись для власти неожиданным провалом. Хотя сторонники вступления Молдавии в ЕС победили, их перевес составил десятые доли процента. Причем евроинтеграцию поддержали только в Кишиневе и восьми районах страны. И оппозиция, и действующие власти уже заявили о махинациях и вмешательстве извне при голосовании. Это поставило Молдавию на грань масштабного политического кризиса, который рискует трансформироваться в международный. О результатах эпохального для Молдавии голосования и его политических последствиях — в материале «Ленты.ру».

«Хотели посеять панику»

Идея совместить референдум о европейском будущем и президентские выборы многим изначально казалась сомнительной. Риск потерпеть поражение сразу на двух фронтах, учитывая крайне высокие антирейтинги, был очевиден задолго до начала кампании.

Однако президент Молдавии Майя Санду, кажется, не испытывала по этому поводу особенного беспокойства.

Социологические опросы, проведенные за месяц до голосования, свидетельствовали о том, что против сближения Молдавии с Европейским союзом выступает не более трети граждан.

Референдум, таким образом, был призван обеспечить переизбрание Майи Санду и помочь ей укрепить легитимность

Но прошедшее голосование едва не обернулось для властей полным фиаско, и совершенно точно раскололо политический процесс в Молдавии на до и после.

Выборы президента и референдум об изменении Конституции Республики Молдова начались и завершились в воскресенье 20 октября.

Избирателям было предложено ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?»

После подсчета примерно трети бюллетеней оказалось, что разница между голосовавшими за и против поправок составляет не менее восьми процентов в пользу последних.

Однако после обработки последних нескольких процентов протоколов сторонники вступления Молдавии в Европейский союз внезапно вырвались вперед на символические десятые доли процента: 50,46% за и 49,54% против

Разница в абсолютных цифрах составила менее пяти тысяч голосов.

Не менее драматично закончилась предвыборная гонка. В борьбе за пост президента участвовали 11 кандидатов. Однако с самого начала реальные шансы на победу имели лишь трое из них — действующий президент Майя Санду, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло и бизнесмен Ренато Усатый. При этом ЦИК не допустил к выборам членов оппозиционного политического блока «Победа — Виктория», возглавляемого популярным политиком Иланом Шором.

Действующий президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, в то время как ее ближайший соперник Александр Стояногло получил 25,98% голосов

Третье место занял лидер политической силы «Наша партия» Ренато Усатый с 13,79 процента, четвертое — бывшая башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах с 5,38 процента. На пятом месте — бывший прокурор Виктория Фуртунэ с 4,45 процента, на шестом и седьмом — бывшие премьер-министры Василий Тарлев с 3,19 процента и Ион Кику с 2,06 процента. Остальные кандидаты набрали менее 1 процента голосов.

Хотя Майя Санду формально победила по голосам, она не смогла преодолеть 50-процентный порог для победы в первом туре.

Отрыв чуть более чем в 15 процентов от главного конкурента не гарантирует Майе Санду победу в ходе второго тура выборов, который ЦИК назначил на 3 ноября

Шансы ее ближайшего преследователя Александра Стояногло повышаются: риски консолидации оппозиции вокруг протестного кандидата оказались для власти чрезвычайно высоки.

Интересно, что еще вечером в воскресенье, 20 октября, после обработки примерно двух третей бюллетеней Майя Санду внезапно отменила брифинг для прессы, ограничившись заявлениями о массовых нарушениях в избирательном процессе.

Предварительные итоги голосования она объявила следствием «беспрецедентной атаки ложью и пропагандой» и заверила, что как минимум 300 тысяч избирателей были подкуплены. Но доказательств этим словам Майя Санду не представила.

Преступные группировки, работающие совместно с иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам, атаковали нашу страну десятками миллионов евро (...) Их намерением было посеять страх и панику в обществе. Мы не отступим от защиты демократии и свободы. Мы ждем окончательных результатов и ответим твердыми решениями Майя Санду президент Молдавии

«Проценты не имеют значения»

Результаты референдума и выборов президента Молдавии оказались неожиданно плохими для Майи Санду. Инициированный ею референдум в поддержку евроинтеграции, несмотря на формально положительный результат, по сути провалился.

Команда президента была уверена в положительном исходе и хотела использовать его как пиар-локомотив для собственной предвыборной кампании, но вышло иначе.

Итоги двойного голосования не были ясны вплоть до того момента, когда в ЦИК объявили о завершающемся подсчете голосов.

Перевес в пользу сторонников евроинтеграции произошел только за счет голосов представителей диаспоры, проживающих в западных странах

Обработка результатов там закончилась значительно позднее, чем в самой Молдавии.

При этом внутри самой страны большинство жителей высказались против присоединения к Европейскому союзу — 56 на 44 процента голосов. В Гагаузии, автономном территориальном образовании в составе Молдавии, против было подавляющее большинство — почти 95 процентов.

За евроинтеграцию проголосовали только в столице Кишиневе и шести муниципиях, большинство же районов Молдавии проголосовали против

«Эти данные мы с вами увидели около полуночи. Потом начали считать голоса диаспоры. Нам сказали, что [там] проголосовали около 250 тысяч человек (...). В моменты, когда эти участки были пустыми, мы видели фиктивный рост на сайте ЦИК явки на заграничных участках», — объяснил ситуацию председатель пророссийского блока «Победа» Илан Шор.

Однако никаких доказательств, подтверждающих информацию, что молдавские дипломаты прибегли к махинациям при подсчете голосов на зарубежных участках, представители оппозиции пока не представили.

Впрочем, оппозиция жалуется на то, что власть лишила избирательного права другую часть молдавской диаспоры, а именно молдаван, проживающих в России.

Изначально ЦИК настаивал на открытии пяти избирательных участков в стране: двух — в Москве, по одному — в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. Однако в результате Министерство иностранных дел (МИД) Молдавии одобрило открытие только двух из них — в Москве, объяснив это «соображениями безопасности».

В итоге на 500-тысячную молдавскую диаспору в России было подготовлено всего 10 тысяч избирательных бюллетеней. В западных странах, напротив, число бюллетеней составило 800 тысяч

Как сообщила позднее председатель ЦИК Анжелика Караман, вся информация о нарушениях на президентских выборах и референдуме о вступлении будет оперативно направлена в Конституционный суд Республики Молдова. Именно этому судебному органу предстоит утвердить результаты голосования. Как скоро будет вынесено соответствующее решение, пока неясно.

Впрочем, учитывая отказ Майи Санду от пораженческой риторики, полагать, что судьи откажутся признавать результаты голосования, нет никаких оснований

Выступая на брифинге днем в понедельник, 21 октября, Майя Санду заявила, что по итогам референдума в Конституцию Молдавии в любом случае будут внесены поправки, касающиеся европейской интеграции. Чем ответит на это решение оппозиция, пока остается только гадать.

Проценты не имеют значения (...) Референдум состоялся. Большинство граждан высказались за европейский путь развития Майя Санду президент Молдавии

При этом реакция иностранных наблюдателей, международных организаций и представителей государств оказалась довольно острой.

Согласно отчету наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, выборы были «хорошо организованы», а участники «свободно проводили предвыборную кампанию».

Однако наблюдатели отметили, что одновременное проведение президентских выборов и референдума, а также освещение событий в СМИ в пользу Майи Санду «не обеспечивали в полной мере равных возможностей». Было отмечено «злоупотребление административными ресурсами» в ходе кампании. Петер Стано, пресс-секретарь Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, заявил, что голосование в Молдавии прошло «в условиях беспрецедентного вмешательства и запугивания со стороны России и ее ставленников». Это было направлено «на дестабилизацию демократических процессов» в республике, добавил дипломат.

В России избирательную кампанию в Молдове назвали несвободной, поскольку оппозиционеры были лишены возможности заниматься агитацией, подвергались преследованию, арестам и допросам, «их не пускали в страну, закрывались СМИ, блокировались интернет-ресурсы». «Подобная политика оправдывалась необходимостью противодействовать несуществующему "деструктивному влиянию России"», — заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

«Это не финальный рубеж»

Как показывает постсоветская, а шире и мировая практика, разделенное политическими вопросами общество почти неизбежно радикализируется, в особенности если речь идет о статистической погрешности, способной раз и навсегда изменить будущее.

Как пишет британская газета Financial Times, Молдавия не была обязана проводить референдум именно сейчас и пошла на этот шаг без консультаций с Европейским союзом. Если верить источникам издания, европейские бюрократы с самого начала сочли это решение авантюрой, способной затормозить интеграцию на многие годы.

Впрочем, как считает кандидат политических наук, аналитик и ассоциированный исследователь Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Николь Бодиштяну, образовавшийся в стране политический кризис вряд ли приведет к протестам с применением насилия. Но в разговоре с «Лентой.ру» она отметила, что активизация мирного уличного противостояния в ближайшие недели вполне возможна.

Нельзя исключать потенциальную возможность мирных демонстраций с обеих сторон — как сторонников, так и противников евроинтеграции

Согласно ее прогнозам, оппозиция, очевидно не желающая признавать официальные результаты, попытается максимально консолидировать протестный электорат в преддверии второго тура президентских выборов.

Но шансы добиться успеха невелики, учитывая амбиции оппозиционных политиков и раскол между ними.

В любом случае президентские выборы — это пока не финальный рубеж. Про окончательную победу или поражение можно будет говорить только после парламентских выборов, которые состоятся в следующем году Николь Бодиштяну кандидат политических наук, аналитик и ассоциированный исследователь Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ

С ней заочно соглашается специалист по Молдавии, кандидат исторических наук Евгений Трещенков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что, согласно молдавскому законодательству, за депутатами сохраняется право отказаться ратифицировать любые международные соглашения, в том числе касающиеся евроинтеграции.

Предполагается, что евроинтеграция Молдавии будет происходить через голосование в парламенте путем принятия соответствующих законов (...) Это проще, чем провести референдум или принять конституционный закон Евгений Трещенков специалист по Молдавии, кандидат исторических наук

Он полагает, что Майя Санду теперь едва ли сможет использовать итоги референдума для политического влияния на парламентские оппозиционные силы, как планировалось изначально. При этом, вероятно, политик попытается трактовать их как безусловное свидетельство поддержки своего внешнеполитического курса.

Майя Санду вряд ли будет заинтересована в том, чтобы пытаться их опротестовать, несмотря на высказанные ею подозрения, [касающиеся подкупа избирателей]. Референдум — это ее личный проект. Но ситуация, когда разница составляет половину процента или меньше, может вызвать сильнейший политический кризис Евгений Трещенков специалист по Молдавии, кандидат исторических наук

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Учитывая, что Молдавия остается парламентской республикой, окончательная расстановка политических сил станет ясна лишь в 2025 году. Даже если Майя Санду одержит победу во втором туре президентских выборов, ей предстоит столкнуться с серьезным вызовом на последующих выборах в парламент. Социалисты не просто вывели своего кандидата Александр Стояногло во второй тур, но и благодаря этому укрепились как главная оппозиционная сила.

Социалисты могут стать центром притяжения для большинства избирателей, выступающих против европейской интеграции Молдавии и за укрепление связей с Россией

К тому же результаты референдума показали, что идея интеграции в Европейский союз, которая когда-то казалась мечтой, теряет свою привлекательность. Это означает, что настроения в элитах и обществе колеблются, а будущее Молдавии по-прежнему остается неопределенным.