Названа «тайная» цель встречи главы Пентагона с Зеленским

Ирландский публицист Чей Боуз заявил, что министр обороны США Ллойд Остин приехал в Киев, чтобы принудить Владимира Зеленского к переговорам. Об этом Боуз написал в соцсети X.

Свой четвертый визит на Украину Остин совершил 21 октября. Сообщалось, что он встретится с Владимиром Зеленским и украинским министром обороны Рустемом Умеровым. Главной темой переговоров станет обсуждение текущих потребностей Украины.

Газета The Wall Street Journal рассказала, что Остин передаст властям Украины послание о «твердой приверженности» США поддержке Киева. Однако он не пообещает Украине какую-либо новую военную помощь или разрешение на удары дальнобойным окружим вглубь России.

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Визит Остина состоялся на фоне продвижения российских сил. WSJ подчеркнула, что министр не привез с собой каких-либо признаков продвижения вперед по крупнейшим запросам Украины на поставки оружия.