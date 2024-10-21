В МИД Ирана оценили возможность изменения ядерной доктрины

Иран привержен фетве верховного лидера аятоллы Али Хаменеи о запрете оружия массового уничтожения. Так официальный представитель МИД республики Эсмаил Багаи оценил возможность изменения ядерной доктрины страны. Lenta.ru

«Политика Исламской Республики Иран заключается в решительном отказе от использования оружия массового уничтожения, и это решение основывается на фетве верховного лидера [аятоллы Али Хаменеи]. Обсуждение [изменения ядерной доктрины Тегерана] в иранской и зарубежной прессе не оказывает никакого влияния на эту позицию, и Иран всегда будет следовать этой политике, основываясь на оборонной доктрине», - заявил Багаи на брифинге, трансляцию которого вел телеканал IRIB. ТАСС

1 октября Иран выпустил по Израилю около ста ракет. Большую часть из них удалось перехватить. Израиль обещал ответить на атаку. Президент США Джо Байден заявил журналистам, что в Вашингтоне знают подробности ответа Израиля на ракетный удар Ирана. Россия предостерегла Израиль даже от гипотетической возможности атаки на иранские ядерные объекты. Газета.Ru