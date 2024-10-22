Сестра Ким Чен Ына назвала Украину «невоспитанной собакой»

Сестра главы КНДР Ким Чен Ына, высокопоставленная чиновница Ким Ё Чжон назвала Южную Корею и Украину «невоспитанными собаками, выпестованными США». Об этом сообщает ТАСС.

Ким Ё Чжон заявила, что Сеул и Киев «одинаковы» с точки зрений внешней политики. Чиновница подчеркнула, что Украина и Северная Корея делают то, чего от них хотят США.

«Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся, попрошайничают и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием, они одинаковые, как две капли воды», - подчеркнула сестра Ким Чен Ына.

Также Ким Ё Чжон снова обвинила Сеул в нарушении воздушного пространства КНДР беспилотниками. Она сообщила, что Северная Корея продолжает расследование инцидентов.

«И никто не знает, какими будут наше возмездие и отмщение», - заключила чиновница.

Ранее в СМИ появились сообщения об отправке в Россию северокорейских военных. В Кремле эту информацию не подтвердили. Представитель КНДР в ООН назвал сообщения «беспочвенными слухами», направленными на очернение имиджа КНДР и подрыв сотрудничества страны с Россией.

КНДР опровергла слухи об отправке своих военных в Россию

В Сеуле заявили, что «будут принимать поэтапные ответные меры в зависимости от прогресса российско-северокорейского военного сотрудничества». В качестве ответа Южная Корея рассматривает переход от увеличения помощи Украине, не связанной с оружием, к поставкам Киеву летального наступательного вооружения.