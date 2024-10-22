Эксперт: Запад помог Санду сфальсифицировать еврореферендум

Запад помог президенту Майе Санду фальсифицировать итоги референдума о вступлении в ЕС и намерен повторить это во втором туре выборов главы государства.

Такое мнение высказал бывший вице-премьер республики Александр Муравский.

"Такой наглой фальсификации референдума при поддержке западных партнеров не допускала ни одна власть в Республике Молдова. Теперь нас ждет то же самое во втором туре президентских выборов", - написал Муравский в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

20 октября в Молдавии прошли выборы президента и референдум о вступлении в ЕС, по итогам которого конституцию страны предлагается дополнить словами "о необратимости" европейского курса и провозглашении интеграции в ЕС "стратегической целью". Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, 50,46% проголосовавших на референдуме поддержали поправки в конституцию, против - 49,54%. Данные Центризбиркома показывают, что от бюллетеней отказались свыше 55 тыс. человек. Референдум провалился в Гагаузской автономии и на участках, где голосовали жители непризнанного Приднестровья. Так, в Гагаузии против вступления в ЕС высказались 94,84% избирателей, среди жителей Приднестровья - 62,56%. При этом в самой непризнанной республике участков для голосования организовано не было.