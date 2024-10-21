Политолог объяснил заявление Трампа об угрозе удара по Москве

Слова бывшего президента США Дональда Трампа о намерении нанести удар по Москве из-за Украины следует рассматривать как часть предвыборной кампании. Об этом заявил «Абзацу» политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что угрожал президенту России Владимиру Путину ударить по центру Москвы, если тот будет «гоняться за Украиной». Однако он не уточнил, когда и при каких обстоятельствах состоялась эта беседа.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян обратил внимание на продолжающуюся в США предвыборную кампанию и на то, что «Трампа обвиняют в симпатиях к Путину».

«Подобное заявление с его стороны может быть вызвано тем, что он хотел бы [переманить] ядерный русофобский электорат (…) Идет расчет на то, что некоторые сторонники Камалы Харрис (…) в какой-то момент скажут: может, Трамп не так уж плох, вон он чего сказал Путину, давай проголосуем за него», - пояснил эксперт.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Согласно данным последних опросов Bullfinch Group, Дональд Трамп уступает своей сопернице от демократов Камале Харрис 2% (47% против 49%). В ряде штатов уже началось досрочное голосование.