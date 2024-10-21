«Закрывают глаза»: политолог усомнился в честности референдума в Молдавии

На референдуме по евроинтеграции в Молдавии идет массовый вброс бюллетеней, считает политолог Сергей Марков.

В Telegram-канале он указал, что из последних подсчитанных бюллетеней почти 100% оказались за евроинтеграцию.

"Есть люди, которые в это поверят? На самом деле, конечно, идёт массовый вброс фальшивых бюллетеней. Все наблюдатели от Совета Европы закрывают глаза на фальсификации? Или сами участвуют активно во вбросе бюллетеней? Мой опыт говорит: закрывают глаза и активно подмигивают закрытыми глазами: фальсифицируйте! Европа с вами!" — написал Марков.

Утром 21 октября Центризбирком республики сообщил, что число сторонников и противников вступления Молдавии в Евросоюз на референдуме сравнялось. По данным ЦИК, их количество составило 50% в обеих долях. По итогам обработки 97,66% протоколов, за вступление в ЕС высказались 721 760 избирателей, против — 721 672, указали в ведомстве.

Также в стране проходят выборы президента. После обработки 95% протоколов лидером голосования стала действующий президент страны Майя Санду (39,79%). Второе место занимает бывший генпрокурор Александр Стояногло (27,63%). Выборы и референдум признаны состоявшимися, так как явка по каждому событию превысила необходимый лимит в 33,3%. Голосование в Молдавии завершилось в 21:00.