Большинство регионов Молдавии выступили против интеграции в ЕС

В Молдавии 27 из 36 районов (название регионов в стране) выступили против поправок в конституцию о вступлении в Европейский союз (ЕС) на национальном референдуме. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики. ТАСС

Большинство избирателей из 24 районов Молдавии, Гагаузской автономии, муниципалитета Бельцы (второй по величине город республики) и Приднестровья проголосовали против интеграции в ЕС. В остальных девяти районах большинство жителей проголосовало за поправки в конституцию. Lenta.ru

Ранее глава ЦИК Молдавии Анжела Караман сообщила о проведении второго тура президентских выборов 3 ноября. Ura.Ru