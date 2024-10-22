Зеленский ответил на вопрос об отставке Буданова* и Умерова

Владимир Зеленский заявил, что не собирается увольнять министра обороны Украины Рустема Умерова и главу украинской военной разведки Кирилла Буданова*. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РБК.

«Я не собирался этого делать. Я не собирался менять Буданова*», - заявил Зеленский.

Также он уточнил, что «по Умерову не было тоже такого вопроса».

Ранее в отставку подали шесть украинских министров – в том числе занимавший пост главы МИД Украины с 2020 года Дмитрий Кулеба. Экс-депутат Рады Олег Царев связал масштабные отставки во властных структурах Украины с усилением влияния главы Офиса президента Андрея Ермака. По его словам, в первую очередь снимают тех, у кого есть прямые контакты с западными политиками и дипломатами.

В свою очередь издание Forbes со ссылкой на собственные источники сообщило о том, в офисе Владимира Зеленского недовольны работой Кирилла Буданова*, Рустема Умерова и главы ВСУ Александра Сырского. В статье отмечалось, что у Буданова* «натянутые отношения» с Андреем Ермаком и на его должность прочат нынешнего главу Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.