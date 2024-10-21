Умеров рассказал о «секретных» переговорах с США в 2022 году

Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина консультировалась с США во время переговоров с Россией в 2022 году. Об этом Умеров рассказал газете The Washington Post. По его словам, контакты со Штатами носили «секретный характер».

В новом интервью Умеров прокомментировал план, недавно представленный Владимиром Зеленским. Ключевым элементом плана Умеров назвал запрос Украины на быстрое приглашение в НАТО. Администрация президента США Джо Байдена взвешивает этот вариант, но опасается, что он может дать России стимул продлить боевые действия, а не прекратить их, отмечает WP. В целом, по версии издания, инициатива Украины больше напоминает не военный план, а «стратегию принуждения к переговорам».

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Когда дело доходит до переговоров с Россией, Умеров показал себя как один из самых эффективных представителей Украины, подчеркивает газета. Умеров, на тот момент депутат Верховной рады и член украинской делегации на переговорах с РФ, также вел переговоры по неофициальному каналу в первые месяцы кризиса. Эти обсуждения велись в Стамбуле и не изменили ситуацию кардинально, однако канал оставался открытым до конца 2022 года и помог добиться некоторых «тихих прорывов», утверждает WP. Речь, в частности, идет об обменах военнопленными и экспорте зерна.

«США всегда знали об этих контактах, потому что мы всегда консультировались по каждому направлению», - заявил Умеров газете.

The Washington Post спросила украинского министра, ведутся ли сейчас подобные переговоры по тайным каналам. Он ответил, что «гуманитарный трек все еще открыт».