ЦИК Молдавии направит информацию о нарушениях на выборах в суд

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии направит информацию о нарушениях на прошедших выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС в Конституционный суд, которому предстоит утверждать результаты.

"Информация о нарушениях будет отражена в итоговом отчете ЦИК, который будет направлен в Конституционный суд", - сказала в ходе брифинга председатель ЦИК Анжелика Караман.

По ее словам, в течение дня полиция и наблюдатели информировали комиссию о таких инцидентах, как попытка выноса избирательного бюллетеня с участка, незаконная агитация, организованная доставка избирателей и попытки их подкупа.