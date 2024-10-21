Маск обвинил СМИ в «поощрении убийства Трампа»

Бизнесмен Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, обвинил мировые СМИ в подстрекательстве к убийству как кандидата в президенты США Дональда Трампа, так и его самого. Об этом он заявил в своем аккаунте в соцсети X.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Согласно данным последних опросов Bullfinch Group, Дональд Трамп уступает своей сопернице от демократов Камале Харрис 2% (47% против 49%). В ряде штатов уже началось досрочное голосование. При этом Маск пообещал разыгрывать по $1 млн каждый день до выборов президента среди тех, кто подпишет петицию в поддержку Конституции Соединенных Штатов.

В своем аккаунте Илон Маск прокомментировал обложку немецкого издания Spiegel. Статья с названием «Враг номер два» проиллюстрирована коллажем с изображением самого бизнесмена и Дональда Трампа.

«Традиционные ведущие СМИ своими беспощадными репортажами активно поощряют убийство Дональда Трампа, а теперь и меня», - написал Маск.

Напомним, что на Трампа уже дважды совершали покушение. Первое произошло во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля, а второе — у его гольф-клуба во Флориде 15 сентября. 11 октября стало известно, что штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии запросил военную авиацию, ограничения полетов над его домами и митингами и военную технику для передвижения Трампа из-за возможной угрозы его жизни.

А 13 октября появилась информация, что житель Лас-Вегаса был задержан за попытку провезти оружие на мероприятие с участием кандидата в президенты США от Республиканской партии в городе Коачелла. Он был опознан как Вем Миллер.