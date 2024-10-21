Власти Армении заявили, что Ереван, Баку и Москва не могут прийти к консенсусу

Вице-премьер Армении Мгер Григорян во время брифинга заявил, что трехсторонняя комиссия Армении, России и Азербайджана по разблокированию региональных коммуникаций не может прийти к консенсусу. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, встречи трехсторонней комиссии прекратились, так как по ряду вопросов участники не могу прийти к соглашению.

«Есть фундаментальные вопросы, по которым должен быть консенсус. Пока не будет консенсуса, обсуждать детали бессмысленно», — поделился Григорян.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что вся черновая работа по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном была проделана в Москве.

Ушаков подчеркнул, что не все участники даже двусторонних переговоров между Арменией и Азербайджаном приветствуют такие «попытки вклиниться в переговорный процесс». Кроме того, он указал на нежелательную деятельность миссии Евросоюза в Армении.