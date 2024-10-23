Востоковед оценил ситуацию на Корейском полуострове

Заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи, сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон назвала Южную Корею и Украину «невоспитанными выпестованными США собаками». Она вновь раскритиковала Сеул из-за появления беспилотников в воздушном пространстве КНДР.

Также стало известно, что власти Южной Кореи рассматривают вопрос об отправке своих военных на Украину. Поводом стало якобы участие северокорейских солдат в спецоперации ВС РФ. По этой же причине на днях МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле.

В это же время председатель КНР Си Цзиньпин призвал ракетные войска стратегического назначения повысить стратегическое сдерживание и способность к ведению реальных боевых действий.

Востоковед, руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев в интервью «Свободной прессе» отметил, что противостояние двух Корей является искусственно созданной ситуацией. Соединенные Штаты «исполняют» различные проекты, как то против Советского Союза и Китайской Народной Республики, дальше — вариант Украина против России, Тайвань против Китая и так далее.

«Это совершенно четко спланированный сценарий, который американцы используют в виде провокации для того, чтобы в дальнейшем уже раскручивать свой собственный план по сохранению господства. Другое дело, уже все видят, что это не работает. Но они все равно продолжают нагнетать, и закончат плохо именно они», — пояснил собеседник издания.

На вопрос «СП», может ли полыхнуть на Корейском полуострове, востоковед ответил: «может». Но если это случится, то полыхнет так, что мало не покажется никому. Однако пока говорить об этом нет смысла.

«Знаете, как великие мудрецы в Китае говорят: ты выиграл ту войну, которую не начинал. Значит, нужно просто объединить усилия всему здравомыслящему человечеству, где западные страны являются лишь миноритариями, а все остальные представляет собой глобальное большинство. Ведь уже сегодня мы вполне можем говорить, что, к примеру, армия Китая и армия России вместе непобедимы. Видимо, пора уже рявкнуть на Запад по-другому», — заключил Санакоев.

Ранее Министерство иностранных дел России подготовило доклад, где указало число наемников, вступивших в ряды ВСУ с начала специальной военной операции.