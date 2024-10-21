Посла РФ вызвали в МИД Южной Кореи из-за слухов о войсках КНДР в России

МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева на фоне слухов об отправке войск КНДР в Россию, сообщает агентство Yonhap. Как отмечается, российской стороне выражено «сожаление в связи с отправкой Северной Кореей своих солдат» в Россию.

По словам местных чиновников, позицию правительства Южной Кореи до посла донес первый замминистра иностранных дел страны Ким Хон Гюн. Дипломат подтвердил встречу, но сообщить детали отказался.

Ранее глава южнокорейского Минобороны Ким Ен Хен заявил о высокой вероятности отправки военнослужащих КНДР в зону СВО. По его словам, это может произойти в рамках договора между Москвой и Пхеньяном, в котором изложены пункты всеобъемлющего стратегического сотрудничества.

Тем временем французское издание Le Journal du Dimanche пишет, что слух о присутствии военнослужащих КНДР на территории России неправдоподобен. По мнению издания, он выгоден только Украине, поскольку киевское руководство пытается интернационализировать конфликт. Авторы материалы подчеркивают, что адаптация северокорейских военных, говорящих на другом языке и работающих иным образом, заняла бы большое количество времени.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин также заявил, что у Штатов нет доказательств украинской версии о присутствии войск КНДР в зоне проведения Россией специальной военной операции. По его словам, это «вопрос, который продолжат изучать» в Вашингтоне.