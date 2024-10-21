Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что лидер Молдавии Майя Санду должна отказаться от борьбы за президентский пост по итогам выборов и референдума. Об этом сообщает ТАСС.

В воскресенье, 20 октября, в Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции. На референдуме голоса сторонников и противников евроинтеграции разделились почти поровну. По итогам выборов главы государства ни один из кандидатов не смог преодолеть барьер в 50 процентов голосов. Это означает, что в стране пройдет второй тур.

Санду, действующий президент, получила 41,92 процента голосов. В следующем туре 3 ноября ее соперником станет бывший генпрокурор страны Александр Стояногло, набравший 26,35 процента голосов. Его поддерживает Партия социалистов экс-президента Игоря Додона.

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Санду заявила, что некие «преступные группы» планировали купить 300 тысяч голосов избирателей, и назвала это «мошенничеством беспрецедентного масштаба». По ее словам, эти группы пытаются подорвать демократический процесс в Молдавии и посеять панику в обществе.

«Ее отмазка на все случаи жизни - про купленные голоса и заговор держав - звучит бредом сумасшедшего», - так Шор прокомментировал заявления Санду.

Он призвал Санду признать поражение и уйти в отставку. Шор заявил, что после этого ее будет ждать «справедливый суд за все преступления против Молдовы».