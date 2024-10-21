Стали известны детали визита шефа Пентагона в Киев

Прибывший в Киев шеф Пентагона Ллойд Остин не будет давать Киеву разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь РФ. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

"Остин прибыл в Киев в понедельник с посланием о твердой приверженности США военным усилиям Украины, однако без какой-либо новой военной помощи или разрешения на использование ракет большой дальности на территории России", - говорится в сообщении издания.

21 октября Остин прибыл в Киев. Как сообщало агентство Reuters, глава оборонного ведомства США намерен продемонстрировать, что Вашингтон придерживается линии поддержки Киева в преддверии американских выборов.

Зеленский высказался об обмене территории Украины на заключение мира

В МИД России подчеркивали, что лучшей гарантией безопасности для Украины является возвращение к внеблоковому и безъядерному статусу Киева.