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Стали известны детали визита шефа Пентагона в Киев

Прибывший в Киев шеф Пентагона Ллойд Остин не будет давать Киеву разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь РФ. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Стали известны детали визита шефа Пентагона в Киев
© globallookpress.com
"Остин прибыл в Киев в понедельник с посланием о твердой приверженности США военным усилиям Украины, однако без какой-либо новой военной помощи или разрешения на использование ракет большой дальности на территории России", - говорится в сообщении издания.

21 октября Остин прибыл в Киев. Как сообщало агентство Reuters, глава оборонного ведомства США намерен продемонстрировать, что Вашингтон придерживается линии поддержки Киева в преддверии американских выборов.

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