Уилан признался в передаче Западу информации от воевавших на Украине сокамерников

Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан, осужденный в России по обвинению в шпионаже и освобожденный в рамках широкомасштабного обмена в августе, признался в передаче западным чиновникам информации, полученной от сокамерников, воевавших на стороне России в ходе специальной военной операции на Украине. В этом он признался в интервью телеканалу CBS.

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«У заключенных из лагеря, которые отправились на передовую, была связь. И они общались с нами. И я передавал их сообщения четырем правительствам», — сказал шпион.

Уточняется, что Уилан является гражданином США, Великобритании, Канады и Ирландии, поэтому передавал данные правительствам этих стран.

По его словам, он, как и другие заключенные, мог общаться с бывшими сокамерниками с помощью «одноразовых» телефонов, которые они смогли приобрести в тюрьме. Охранников, отметил шпион, можно было убедить «смотреть в другую сторону».

Ранее Уилан отказался раскрывать способ получения флеш-накопителя с секретными документами. Он пообещал раскрыть все делать в своей будущей книге.