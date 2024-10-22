Мексика предложила Кубе помощь в восстановлении электроснабжения

Власти Мексики предложили Кубе помощь в вопросе восстановления электроснабжения в стране. Об этом сообщили в мексиканском МИД.

"Мексика через свое посольство в Гаване своевременно выразила готовность оказать поддержку кубинскому народу перед лицом трудной ситуации, в которой он оказался. <…> Федеральная комиссия по электроэнергии [Мексики] предложила свою техническую поддержку для быстрого восстановления электроснабжения [на Кубе]", - говорится в сообщении ведомства в Х (ранее Twitter).

Там добавили, что глава МИД Мексики Хуан Рамон де ла Фуэнте находится в постоянном контакте со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом.

Ранее Бруно Родригес поблагодарил за поддержку и предложения помощи от правительств нескольких стран, в том числе Венесуэлы, Мексики, Колумбии, России и Барбадоса, а также сообщил, что карибская республика ведет переговоры о конкретизации получения этой помощи.

Теплоэлектростанция им. Антонио Гитераса, одна из крупнейших на Кубе, вышла из строя 18 октября, что стало причиной последующего отключения всей национальной системы электроснабжения страны. Несмотря на попытки властей восстановить работу системы, она вновь отключалась несколько раз. Сейчас электроснабжение постепенно восстанавливается.