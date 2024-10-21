Раскрыты темы повестки встречи Путина и Эрдогана в Казани

В повестку планируемых в Казани переговоров президентов Турции и России, Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, могут войти турецкое посредничество по мирному урегулированию украинского конфликта и ситуация на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации главы Турции.

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Эрдоган: Путин пообещал "не затягивать" с визитом в Турцию

Собеседник агентства добавил, что Путин и Эрдоган также обсудят двустороннюю повестку, экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество.

Саммит БРИКС стартует в Казани 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы БРИКС — в январе 2024 года организация расширилась на пять новых стран. При этом для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

11 октября президент России подтвердил в разговоре с председателем турецкого парламента Нуманом Куртулмушем, что ждет двустороннюю встречу с Эрдоганом в Казани.

Ранее Путин рассказал, кто мешает российско-турецким отношениям.