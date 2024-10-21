Балицкий допустил, что Запад готов подорвать плотину в Киеве, чтобы обвинить РФ

Западные страны могут организовать подрыв плотины Киевской ГЭС, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью ТАСС.

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"Они (Киев и его западные партнеры - прим. ТАСС) могут использовать все, что угодно. Они могут подорвать плотину киевскую и обвинить в этом нас. Смоет пол-Киева, погибнут сотни, тысячи или десятки тысяч людей", - объяснил он.

Балицкий заявил, что украинское общество болеет фашизмом и национализмом

Говоря о жителях Украины, он отметил, что русские и украинцы - единая нация.

"Это все русские люди (жители Украины - при. ТАСС). Просто [они] заболели неприличной болезнью (национализмом - прим. ТАСС), которую надо лечить", - сказал он.

При этом страны Запада, особенно США и Великобритания, заинтересованы в том, чтобы на территории России и Украины погибло как можно больше населения и территории РФ был нанесен как можно больший ущерб, заметил Балицкий.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.