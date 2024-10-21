В Запорожской области заявили, что украинское общество болеет фашизмом

Украинское общество заразилось "неприличной болезнью", это фашизм и национализм, заявил в интервью ТАСС губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"На Украине, в благодатной хорошей земле наших братьев-украинцев поселилась очень неприличная болезнь, на людях даже не принято произносить - национализм, фашизм", - сказал он.

Балицкий заявил, что украинцы никогда не были врагами

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.