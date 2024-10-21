Трамп грозил Путину ударом по Москве

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что якобы однажды угрожал российскому президенту Владимиру Путину нанести удар по Москве, если РФ "будет преследовать Украину". С таким признанием кандидат от республиканцев выступил на встрече с редколлегией журнала The Wall Street Journal.

© rg.ru

"Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы", - приводятся в публикации слова Трампа.

Как добавил экс-президент США, он якобы предупредил Путина, что не хотел бы этого делать, учитывая их хорошие отношения, но у него "не было бы выбора".

В США заявили о недопустимости победы Трампа после слов об ударах по России

При этом Трамп не уточнил, когда и при каких обстоятельствах могла состояться данная беседа.

В ходе разговора журналисты также спросили экс-президента о возможном применении военной силы против Китая в случае блокады Тайваня. На что тот ответил, что сомневается в необходимости подобных мер, сославшись на свои отношения с Си Цзиньпином.

"Я не думаю, что мне бы пришлось. Он знает, что я чертовски сумасшедший", - произнес Трамп, добавив, что таким же его считает и Путин.

Напомним, ранее Трамп отказался подтверждать распространяемые в США слухи о якобы его телефонных беседах с российским лидером Владимиром Путиным после ухода с поста. Но отметил, что если бы подобные разговоры происходили, то это "было бы умно".