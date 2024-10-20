Трамп заявил, что конфликта в Газе не было бы, если бы он был президентом США

Экс-президент США Дональд Трамп убежден в том, что конфликта в секторе Газа между палестинским движением ХАМАС и Израилем удалось бы избежать, если бы он был в Белом доме.

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"Если бы я был президентом, эта война никогда бы не началась, - сказал Трамп в интервью вещающему из Дубая телеканалу Al Arabiya. - Не было бы всех этих погибших людей, всех этих разрушенных городов и районов. Не было бы 7 октября, это было бы самое важное. Не было бы этого и всех разрушений, ненависти и всего остального, что последовало за 7 октября".

Он также выразил уверенность, что после убийства Израилем главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара и лидера ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы есть шанс на возобновление непрямых переговоров с целью завершения конфликта на Ближнем Востоке.

"Не было бы [радикального движения] "Талибана" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) и Афганистана и всего того, что там происходит. Так что этот момент в истории был действительно одним из самых постыдных, которые у нас когда-либо были", - утверждал Трамп.

По его словам, конфликта на Украине в таком случае также можно было бы избежать.