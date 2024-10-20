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ЦИК: 58% молдаван выступили против вступления в ЕС после обработки 21% голосов

По предварительным данным, большая часть граждан Молдавии проголосовали против присоединения республики к Евросоюзу.

ЦИК: 58% молдаван выступили против вступления в ЕС
© РИА Новости

Данные приводит РИА Новости.

После обработки 20,55% протоколов стало известно, что против выступили 58,09% проголосовавших на референдуме. Поддержали идею вступления в ЕС 41,31%.

Оппозиция Молдавии обратилась к международным организациям

После подсчёта 13,9% протоколов на выборах Майя Санду лидирует с 34,12% голосов.

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