ЦИК: 58% молдаван выступили против вступления в ЕС

По предварительным данным, большая часть граждан Молдавии проголосовали против присоединения республики к Евросоюзу.

Данные приводит РИА Новости.

После обработки 20,55% протоколов стало известно, что против выступили 58,09% проголосовавших на референдуме. Поддержали идею вступления в ЕС 41,31%.

Оппозиция Молдавии обратилась к международным организациям

После подсчёта 13,9% протоколов на выборах Майя Санду лидирует с 34,12% голосов.