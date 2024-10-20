На Кубе восстановили электроснабжение

Подача электричества во многих районах Кубы восстановлена после запуска теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Антонио Гуйтераса в провинции Матансас. Об этом сообщило министерство энергетики и горной добычи островного государства на своей странице в социальной сети X.

«ТЭЦ Антонио Гуйтераса запущена, и между провинциями Матансасом и Ольгином сформировалась система. Эта область находится под напряжением», — сообщили власти.

19 октября Куба полностью осталась без электричества. Из-за выхода из строя энергосистемы подача электричества ограничивалась только государственными объектами стратегической инфраструктуры. Находящихся на территории Кубы российских граждан призвали сохранять спокойствие.

Первые три попытки восстановить подачу электричества не увенчались успехом. Отмечалось, что сбои происходили на фоне дефицита продовольствия, медикаментов и топлива.