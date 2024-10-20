СМИ: В Польше начали нарушать табу в отношении украинцев

В Польше начали нарушать негласное табу на критику мигрантов из Украины. В Варшаве недовольны тем, что многие украинские мужчины не отправляются на фронт, а ведут роскошную жизнь в ЕС. В частности, об этом заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, пишет издание «Взгляд».

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По мнению издания, с февраля 2022 года в Польше существовал негласный запрет на осуждение и критику украинцев. Теперь ситуация изменилась. Например, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш «нарушил многие прежние табу на высказывания».

Так, на уходящей неделе министр публично заявил, что поляки находятся в шоке от молодых людей с Украины, которые ездят на дорогих иномарках и проводят выходные в пятизвездочных отелях. При этом никто из богатых украинцев не рвется на фронт.

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В Польше многие обратили внимание, что это противоречит роли жертвы, отведенной Украине. В итоге польские власти будут «постепенно выдавливать» украинцев из страны, пишет «Взгляд».

«Для этого им изменят имидж: место народа-героя и народа-жертвы должен занять народ-нахлебник», — резюмирует издание.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что попытка собрать в Польше многотысячный «Украинский легион» из добровольцев-украинцев провалилась.