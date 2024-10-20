Появились новые данные о ситуации на Кубе после блэкаута

Теплоэлектростанция Антонио Гутьераса в городе Матансасе на Кубе, вышедшая из строя 18 октября и вызвавшая блэкаут, возобновила работу, сообщили в Министерстве энергетики и горнорудной промышленности республики. Из-за возникшей аварии островное государство столкнулось с энергетическим кризисом, затянувшимся на три дня, передает ТАСС.

Запущена электростанция Antonio Guiteras и сформирована электросистема между Матансасом и Ольгином. Эта зона снабжена электричеством. Покрытие зависит от возможностей генерирования энергии, оно будет увеличиваться сегодня в течение дня, — говорится в заявлении.

В ближайшее время начнутся работы по налаживаю электросистемы на западе Кубы. В настоящее время все плавучие электростанции в стране снабжены топливом, с них осуществляется распределение энергии. Технический директор по вопросам энергоснабжения ведомства Ласаро Герра назвал главным приоритетом обеспечение электроэнергией учреждений, отвечающих за жизнеобеспечение страны.

Ранее посольство России в Гаване обратилось к находящимся на Кубе соотечественникам на фоне полного отключения электричества на острове. Дипломаты призвали граждан сохранять спокойствие и выполнять указания местных властей.