Во Франции рассказали, от кого зависит вступление Украины в НАТО

Возможность вступления Украины в НАТО будет зависеть от новой американской администрации. При этом Белый дом потеряет интерес к украинскому кризису после выборов и сосредоточится на противостоянии с КНР. Так считает министр обороны Франции Себастьен Лекорню, сообщает ТАСС.

«Все зависит от администрации, которая будет в Белом доме. Франция в принципе не выступает против этого [вступления Украины в НАТО]», — сказал глава оборонного ведомства в интервью французским СМИ.

Лекорню заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с ним заявил, что и демократы, и республиканцы «занимают четкую позицию по вопросу поддержки Украины».

При этом Лекорню считает, что после президентских выборов Белый дом при любом исходе «будет фокусироваться в большей степени на Китае».

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По мнению министра, Вашингтон пересмотрит распределение затрат на НАТО и «европейцы не должны обманывать себя»: американский налогоплательщик больше не будет платить за обеспечение безопасности граждан Румынии или Прибалтики.

Это означает, что ЕС следует заняться оборонной промышленностью и устранить мешающие ей препятствия, считает французский министр.

Накануне в МИД РФ заявили, что НАТО придется вступить в конфликт с Россией, если в альянс примут Украину.