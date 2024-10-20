Зурабишвили присоединилась к митингу "Грузия выбирает Евросоюз"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к митингу в Тбилиси, который проводит оппозиция в преддверии парламентских выборов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Зурабишвили стоит возле сцены, где выступают организаторы митинга. Она не делала заявлений для СМИ.

Сторонники оппозиции в Грузии за неделю до парламентских выборов провели шествие в Тбилиси в поддержку интеграции страны в Евросоюз. Несколько тысяч жителей столицы с флагами Грузии и ЕС прошлись маршем под названием "Грузия выбирает Евросоюз" из пяти различных районов Тбилиси. Участники акции после марша собрались на площади Свободы в центре города, где проходит музыкальный концерт.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Партия, набравшая больше всех голосов на выборах, объявляется победителем и будет представлять парламенту кандидата в премьер-министры, который в свою очередь представит свой кабинет министров. Если оппозиция суммарно будет иметь в парламенте больше 50% мандатов, она сможет повлиять на формирование правительства.

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Президент Грузии и оппозиция позиционируют предстоящее голосование как выбор между Европой и Россией. Главный нарратив правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в том, что гражданам предстоит сделать выбор между войной и миром. По словам лидеров "Грузинской мечты", оппозиция желает открыть в стране второй фронт противостояния с РФ в случае прихода к власти.