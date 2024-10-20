Глава МИД Ирана высказался об ответном ударе по Израилю

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что Тегеран «определил все свои цели» для ответного удара по Израилю. Аракчи сделал это заявление в интервью турецкому телеканалу NTV на фоне угроз Тель-Авива нанести удары по Ирану.

Аракчи заявил, что любое нападение на Иран будет означать пересечение его красных линий и не останется без ответа.

«Мы определили все наши цели там, на оккупированных землях, и по ним будет проведена аналогичная атака», — сказал Аракчи.

Политик также упомянул о ракетном ударе Ирана 1 октября по израильским военным, шпионским и разведывательным базам, который «стал ответом на варварские убийства, совершенные режимом» Израиля. По его словам, 90% иранских ракет тогда поразили цели, причем это были только военные объекты, а не экономические или гражданские.

Аракчи заявил, что «мученическая смерть Яхьи Синвара не остановит деятельность ХАМАС», а скорее укрепит решимость группировки и мотивирует палестинскую молодежь.

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Он также осудил поддержку Израиля со стороны США, заявив, что режим не может жить и совершать преступления в Газе и Ливане без помощи Вашингтона.

«Если бы у американцев была реальная политическая воля, они смогли бы остановить атаки и остановить Израиль», — подчеркнул иранский дипломат.

По его словам, США — союзник сионистов, и если в регионе разразится крупномасштабная война, в нее будут втянуты американцы и другие страны Персидского залива. Тегеран этого не желает.

При этом Аракчи отметил, что «еще есть шанс для дипломатии» и нельзя полагаться «на волю одного человека в сионистском режиме».