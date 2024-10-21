Израиль примет меры против бойкота израильских компаний на Euronaval во Франции

Израиль примет меры против Франции из-за недопуска на выставку вооружений израильских компаний, чья техника была задействована в секторе Газа и в Ливане. Об этом говорится в сообщении главы МИД Израиля Исраэля Каца в социальной сети Х.

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Как указал Кац, он попросил израильское министерство иностранных дел принять юридические и дипломатические меры против решения президента Франции Эммануэля Макрона запретить компаниям страны представлять свою продукцию на выставке Euronaval в Париже.

По мнению дипломата, решение французских властей является «антидемократическими мерами», которые неприемлемы в отношении дружественных стран. Кац призвал Макрона отменить условия, выдвинутые израильским компаниям для участия в выставке.

17 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил французского лидера в невежестве, неуважении и искажении истории после заявления Макрона о том, что Израиль был создан указом ООН.

В начале октября Макрон в телефонном разговоре с Нетаньяху заявил о необходимости прекратить огонь в Ливане и секторе Газа. При этом политики признали существование разногласий во взглядах на происходящее на Ближнем Востоке, но отметили, что все равно хотят быть понятыми друг другом.